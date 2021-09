Omicidio Salvatore Astuto, le indagini: si inasprisce la faida tra Mazzarella e Rinaldi?

Gli assassini hanno agito intorno alle 16 mentre il 57enne era in un circolo ricreativo del posto

Si chiamava Salvatore Astuto l'uomo ucciso ieri in vico Fico al Mercato, nei pressi di Porta Nolana, in un agguato con tutte le caratteristiche di quelli di stampo camorristico.

Gli assassini hanno agito intorno alle 16 mentre il 57enne era in un circolo ricreativo del posto, esplodendogli contro una ventina di colpi: i proiettili lo avrebbero raggiunto in più parti del corpo non lasciandogli scampo.

Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia Stella che stanno analizzando i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza installate in zona, oltre a raccogliere le testimonianze dei presenti.

Nella zona la contrapposizione è stra i clan Mazzarella e Rinaldi. Gli investigatori stanno approfondendo il passato della vittima - secondo le prime informazioni uomo di punta dei Rinaldi di San Giovanni a Teduccio in quella particolare zona - iniziando dal suo coinvolgimento in alcune vicende giudiziarie.