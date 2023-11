Uccise un connazionale, nascose il cadavere in una busta di plastica e lo trasportò in motorino: condannato

Uccise un connazionale, chiuse il cadavere in una busta di plastica e poi lo trasportò in sella a uno scooter. Sitariu Florin, di nazionalità rumena, è stato condannato a 15 anni di reclusione per omicidio volontario e occultamento di cadavere del 54enne Georghe Paraschiv, anche lui rumeno. La sentenza e' stata emessa al termine del processo definitosi con la modalita' del rito abbreviato. I fatti contestati risalgono al 4 giugno 2022: il corpo della vittima fu trovato da un agricoltore in un campo di Scisciano.

Visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli inquirenti risalirono a Florin Sitariu ritenendolo responsabile dell'omicidio. La difesa dell'imputato, rappresentata dall'avvocato Giuseppe Montanile, ha gia' annunciato ricorso in appello affinche' "si arrivi a una diversa riqualificazione e contestazione dei fatti, con conseguente rideterminazione della pena". "Nel corso dell'udienza di fine giugno - ha detto l'avvocato - Sitariu ha reso al giudice interrogatorio, chiarendo quanto realmente accaduto nella nottata tra il 2 ed il 3 giugno del 2022, facendo emergere una diversa ricostruzione dell'accaduto. Alla luce di quanto dichiarato il giudice riteneva doveroso ascoltare il medico legale e i sottoufficiali di polizia giudiziaria".