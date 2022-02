Omicidio Rosa Alfieri, il dolore di un vicino: "Ci è mancata una figlia. Era bravissima"

La comunità cittadina di Grumo Nevano è sconvolta per la tragica scomparsa di Rosa Alfieri, la 23enne uccisa per strangolamento nell'appartamento di un vicinoche al momento risulta irreperibile, facendo aumentare i sospetti degli inquirenti. In tanti, già dalle prime ore di questa mattina, si sono recati in via Risorgimento per omaggiare la memoria della giovane Rosa con un fiore o un bigliettino.

I residenti, che ben conoscevano Rosa e la sua famiglia, intanto, non si danno pace per quella ragazza definita "molto eduicata e solare". "La ragazza è cresciuta con me e mia moglie. Era bravissima. Ci è mancata una figlia. Era dolce, squisita. La sua era famiglia è bellissima", sono le parole del signor Tammaro, ex vicino di casa della famiglia Alfieri, che non nasconde la sua commozione per la fine tragica della 23enne, che dava una mano in fabbrica al papà.

Trovata strangolata in casa del vicino

Rosa è stata trovata senza vita nell'appartamento del vicino di casa a Grumo Nevano, con tracce di strangolamento. Le forze dell'ordine sono in cerca del 31enne che si era trasferito da poco nel condominio. Secondo le prime testimonianze, il vicino avrebbe attirato con una scusa la 23enne in casa.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, la giovane, descritta da tutti come tranquilla e sempre sorridente, era riversa nel letto senza vita. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Grumo Nevano e della compagnia di Giugliano. Non trova conferma, invece, finora, la voce di una violenza sessuale che avrebbe subito la donna.