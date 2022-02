Fiaccolata per Rosa: in centinaia pregano per lei

Manifestazione di solidarietà dei cittadini di Grumo Nevano per la giovane uccisa in circostanze ancora da chiarire

In centinaia con le lacrime agli occhi e un cero tra le mani. Così la comunità di Grumo Nevano ha voluto ricordare Rosa Alfieri, la giovane di 23 anni uccisa nella serata del 1 febbraio. La fiaccolata in memoria della donna si è tenuta davanti al palazzo in cui viveva ed è stata assassinata. Assenti i familiari più prossimi, alla celebrazione spontanea hanno preso parte il sindaco Gaetano Di Bernardo e alcuni consiglieri comunali oltre a tante persone comuni che hanno conosciuto Rosa durante la sua giovane vita.

Il corpo della ragazza è stato ritrovato, con evidenti segni di strangolamento, nell'appartamento di Elpidio D'Ambra, il vicino di casa. L'uomo, un manovale di 31 anni, è scomparso per 24 ore, ricercato dalle forze dell'ordine, ed è stato ritrovato a Fuorigrotta in stato confusionale. E' sospettato dell'omicidio di Rosa e in queste ore gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le ore precedenti al delitto.

Al microfono di Napolitoday, alcuni conoscenti della ragazza l'hanno descritta come una persona amabile e piena di vita, mentre la cugina ha raccontato degli attimi che hanno preceduto il ritrovamento del cadavere, quando ancora si riteneva che Rosa Alfieri fosse scomparsa. Grumo Nevano si chiude nel dolore e attorno alla famiglia della 23enne. La comunità attende di capire se i sospetti su D'Ambra sono giustificati e che cosa avrebbe portato a un omicidio così efferato.