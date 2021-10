Ucciso con un colpo alla testa e chiuso nel bagagliaio: indaga la polizia

E' un mistero quello che avvolge un uomo di 33 anni di etnia rom, ucciso con un colpo alla testa e chiuso in un bagagliaio. Su quello che sembra a tutti gli effetti un'esecuzione indaga la polizia. Secondo fonti vicine alla polizia, Bruno Radosaljevic, di nazionalità serba, sarebbe stato prima picchiato, poi gli sarebbe stata rotta la testa e, infine, sarebbe stato chiuso nel vano posteriore di un'automobile. il copro è stato ritrovato in via Vicinale Detta Melitiello tra i comuni di Melito e Casandrino.

Il corpo sarebbe stato trovato ancora in vita, da qui la telefonata al 118. L'ambulanza è arrivata intorno alle 23.30. Da qui, la ricostruzione si fa più confusa. Secondo l'agenzia AdnKronos, i sanitari non hanno trovato alcun ferito sul posto, ma pochi istanti dopo un corpo sarebbe stato lanciato da una vettura in corsa che poi ha fatto perdere le sue tracce. Non è chiaro se la vittima fosse già morta oppure se il decessio sia avvenuto durante il tragitto per l'Ospedale del Mare. I medici hanno riscontrato una ferita lacero-contusa alla testa e un braccio fratturato. Sul posto, come ha denunciato anche l'associazione Nessuno tocchi Ippocrate è giunto un numero imprecisato di persone, conoscenti o parenti di Radosaljevic, che per alcune ore hanno assediato il pronto soccorso e reso necessario l'intervento di carabinieri, polizia e guardia di finanza in assetto anti-sommossa.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori la possibilità che la morte del 33enne sia legata a un regolamento di conti. Il pm ha disposto il sequestro della salma. La moglie dell'uomo, sentita dagli agenti della Polizia di Stato nel frattempo intervenuti all'Ospedale del Mare, ha raccontato che il marito era uscito nel pomeriggio per incontrare degli amici.