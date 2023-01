Omicidio nel cuore di Napoli: la vittima, in fin di vita, lasciata da ignoti davanti all'ospedale

Si chiamava Rocco Tomaselli il 32enne che ieri sera ha perso la vita a Napoli in seguito ad un agguato mortale in via Santa Maria delle Grazie a Loreto, nella zona delle 'Case Nuove'.

L'uomo, mentre era in fin di vita, è stato lasciato davanti al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini da ignoti. Il 32enne presentava ferite da colpi di arma da fuoco, alle gambe al gluteo. A nulla sono serviti i tentativi dei medici di salvare la vita all'uomo, che è deceduto poco dopo il suo arrivo presso il nosocomio nel cuore della città partenopea.

Tomaselli, già noto alle forze dell'ordine e con diversi precedenti, è ritenuto - secondo quanto riferisce l'Ansa - un elemento di vertice del clan Mazzarella.

Sul luogo dell'agguato la polizia ha rinvenuto quattro bossoli e tracce di sangue. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile di Napoli.