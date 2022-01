Duplice omicidio nella zona nord di Napoli: due uomini uccisi a colpi d’arma da fuoco

Due uomini sono stati uccisi con colpi d'arma da fuoco nel pomeriggio di oggi a Napoli. Il duplice omicidio è avvenuto all'interno del Parco dei Colombi al rione Don Guanella, nella periferia nord della città.

Le vittime si chiamavano Pasquale Torre, di anni 45, e Giuseppe Di Napoli, di anni 35. Al momento dell'agguato si trovavano in auto. Il corpo del 45enne è stato trovato all'interno della vettura, mentre quello del 35enne poco distante. Sul posto è giunta la polizia, il 118 e i carabinieri. Il parco è stato blindato dalle forze dell'ordine. L'atmosfera tesa ha reso necessario l'intervento della celere per consentire il lavoro della scientifica.

Indagini in corso della polizia per ricostruire la dinamica e il movente del duplice omicidio, che per le modalità potrebbe essere di matrice camorristica.

Ruotolo: "Occorre intervenire subito per disarmare Napoli e la sua area metropolitana"

“La camorra torna a sparare e uccidere a Napoli. Due le vittime dell'agguato al rione Don Guanella a nord della città. La prima vittima è stata uccisa in auto, l'altra ha tentato invano di scappare. È fondamentale la lotta ai clan. Non è più tollerabile che nella terza città d'Italia, ogni giorno persone innocenti rischiano di trovarsi al centro di agguati, 'stese' ed esplosione di ordigni. Gli ultimi sequestri di armi a Frattaminore, di una bomba piena di chiodi a Cardito e il verificarsi di scontri cruenti come ad Arzano, ci mostrano come la camorra persegua una strategia di potere con un'evidente modalità terroristica. Occorre intervenire subito per disarmare Napoli e la sua area metropolitana”. E' quanto afferma in una nota il senatore napoletano del gruppo Misto, Sandro Ruotolo.

DUPLICE OMICIDIO A NAPOLI, LE IMMAGINI DAL LUOGO DELL'AGGUATO | VIDEO

Nappi: "Dalle parole della ministra Lamorgese si passi ai fatti"

“Quanto ancora bisognerà aspettare che dalle parole di Lamorgese si passi ai fatti per garantire la sicurezza nei nostri territori? Nel frattempo, a pochi giorni dall’ultima visita del ministro a Napoli, la camorra torna ad alzare la testa, colpendo in pieno giorno. Ministro, il tempo è già ampiamente scaduto, basta con i proclami e gli annunci di facciata, ci si attivi da subito per dotare la città di forze, strutture e mezzi adeguati per contrastare l’emergenza criminalità e far sentire concretamente la presenza dello Stato”. È quanto afferma in una nota Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della città metropolitana di Napoli della Lega.

Clemente: "Torniamo a contare i morti tra le strade"

"Come accade troppo spesso da diverse settimane a questa parte, torniamo a contare i morti ammazzati tra le strade della città. Questa volta l’agguato è avvenuto in pieno giorno, alla luce del sole, senza paura". E' quanto afferma la consigliera comunale di Napoli Alessandra Clemente.

"Alle istituzioni non basta firmare qualche documento per garantire la sicurezza dei cittadini e un’alternativa a chi oggi sceglie una vita che porta solo morte. L’aumento spaventoso degli omicidi in tutto il territorio cittadino è ormai un realtà allarmante, c’è sì bisogno di un’azione più decisa delle forze dell’ordine, ma anche di mettere subito in atto politiche sociali per giovani e soggetti a rischio, per estirpare dai territori la criminalità. Il pugno duro non basta: senza un’azione politica che garantisca più lavoro e benessere sociale o saremo destinati a piangere ancora a lungo i figli di questa città", conclude l'ex assessora comunale alle politiche giovanili.

Maresca: "Napoli non è una città sicura. Serve un piano serio"

"Il duplice omicidio di oggi è l’ennesima ulteriore dimostrazione di come Napoli non sia una città sicura. Diciamo da mesi che serve un piano serio, non solo chiacchiere e sfilate dei politici di turno. Si apra subito un tavolo istituzionale a partire dall’assise cittadina. Una città che appare in mano alla camorra è il peggio che possiamo augurarci in un momento cruciale come quello che ci apprestiamo a vivere. L’amministrazione dia un segnale chiaro e faccia di Napoli una città all’insegna della legalità". E' quanto afferma Catello Maresca, consigliere comunale di opposizione in merito agli omicidi avvenuti al rione Don Guanella questo pomeriggio.

Maresca ha poi annunciato che nel pomeriggio di martedì farà visita alla comunità e al quartiere in segno di solidarietà: "Domani stesso sarò al Don Guanella per dare un segno tangibile di vicinanza al territorio e a tutti coloro come Don Aniello Manganiello che, spesso da soli e tra mille difficoltà, combattono ogni giorno le illegalità e la sopraffazione".