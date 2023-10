Non fu un malore, Rino Pezzullo è stato ucciso: in manette la compagna

Con l'accusa di omicidio preterintenzionale, una donna di 45 anni di Napoli è stata arrestata ieri venerdì 20 ottobre e condotta in carcere dai carabinieri del comando stazione carabinieri di Vairano Scalo, in provincia di Caserta. Secondo gli inquirenti ha assassinato il suo compagno, lo scorso giugno.

La vicenda iniziò con una telefona al 118 arrivata nella notte del 13 giugno. "Il mio compagno ha avuto un malore", spiegò la donna ai sanitari. I soccorritori intervennero nell'appartamento della coppia dove il 44enne Rino Pezzullo si trovava privo di sensi, a terra. L'artigiano di Vairano Patenora arrivò in fin di vita in ospedale al San Giovanni Bosco, dove si sarebbe spento poi il 17 giugno.

L'autopsia e i sospetti

L'autopsia sulla salma ha però insospettito gli inquirenti. L'uomo sarebbe morto per lo sfondamento del cranio. Il medico legale incaricato dell'autopsia della vittima ha sottolineato la presenza su tutto il corpo di numerosi lividi e di una grave lesione cranica con "emorragia subdurale omolaterale, determinata, verosimilmente, in assenza di fratture o di altre lesioni al cranio compatibili con una caduta accidentale, da un violento colpo al volto".

Testimoni hanno raccontato agli investigatori come la sera del 12 giugno Pezzullo e la compagna avevano avuto un animato litigio iniziato per le strade di Vairano Patenora. La lite sarebbe continuata anche all’interno dell’abitazione del 44enne. Inoltre, la mattina del 14 giugno - il giorno dopo rispetto al ricovero della vittima - la compagna di Pezzullo aveva un'evidente ecchimosi al labbro, messa in correlazione con l'eventualità di un'aggressione avvenuta in casa.

La ricostruzione dell'omicidio

I carabinieri sequestrato l'abitazione della coppia, acquisendo immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e di case private, ascoltato testimoni e sequestrato i cellulari. Secondo la tesi degli inquirenti la sera del 12 giugno la coppia aveva litigato per strada, in particolare nell'auto di Pezzullo, e poi in casa di quest'ultimo, dove la 45enne avrebbe preso un oggetto e avrebbe colpito al volto il compagno. Un colpo poi rivelatosi fatale.