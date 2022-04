Travolse e uccise i suoi rapinatori: chiesti per lui 12 anni di carcere

Per lui sono stati chiesti 12 anni di reclusione. Giuseppe Greco ha 27 anni. Un anno fa, in via Antica Consolare Campane a Marano, travolse e uccise due persone. Si sarebbe trattato – nella ricostruzione dei fatti – di due rapinatori che poco prima gli avevano rubato un Rolex.

L'imputato, difeso dall'avvocato Domenico Della Gatta, è al momento in carcere ed ha scelto il rito abbreviato. La replica della difesa, per il processo che si celebra nel tribunale di Napoli Nord, è prevista per la prossima settimana.

Le due vittime si chiamavano Ciro Chirollo (30 anni) e Domenico Romano (40 anni). Erano in scooter: dopo il colpo, Greco li avrebbe inseguiti e quindi investiti causandone la morte.