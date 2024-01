Gli sparano in casa e poi vola dal balcone: ucciso Raffaele Cinque

E' stato ucciso questa notte Raffaele Cinque, 50 anni. Il cadavere è stato ritrovato dalla polizia in via Scirocco, a Poggioreale, poco distante dalla sua abitazione. Gli agenti del commissariato di Secondigliano si erano recati sul posto dopo la segnalazione di alcuni residenti che avevano sentito colpi di pistola.

Secondo quanto riporta Repubblica.it, l'uomo sarebbe stato ucciso in casa e poi sarebbe voltato dalla finestra, forse per sfuggire al raid omicida. Non è da escludere che dopo il volo siano stati sparati altri colpi per assicurarsi della morte del 50enne. Raffaele Cinque sarebbe noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e per un tentato omicidio risalente al 2014. Sarebbe vicino al clan Contini, operante nell'Alleanza di Secondigliano. Sull'omicidio indaga la squadra mobile di Napoli.