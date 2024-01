Omicidio Raffaele Cinque, trovati otto proiettili. Due o tre killer nel commando

Nessun testimone oculare per il momento ma otto bossoli di una pistola calibro 7,65 ritrovati dentro l'appartamento. E' quanto emerge dalle prime ore di indagini della squadra mobile di Napoli sulla morte di Raffaele Cinque, 50 anni, il cui cadavere è stato trovato in strada in via dello Scirocco, al confine tra Poggioreale e San Pietro a Patierno. Molto probabilmente, l'uomo si è gettato dal balcone al secondo piano per sfuggire ai killer che avevano fatto irruzione nell'appartamento.

Da quanto si apprende, i primi rilievi confermerebbero che a sparare sia stata una sola arma da fuoco ma gli investigatori diretti dal capo della Mobile, Alfredo Fabbrocino, non escludono che fossero 2 o più i membri del possibile commando che ha aperto il fuoco a Secondigliano. Nessun bossolo è stato trovato per il momento lungo la strada ed è presto per dire se uno o più colpi possano aver raggiunto il corpo del 50enne con precedenti per furto, estorsione e tentato omicidio. (LaPresse)