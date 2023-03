Omicidio a Ponticelli, incubo faida a Napoli Est | VIDEO

È stato ucciso poco dopo le 16.30 Pasquale Manna, 59enne originario di Casalnuovo. Il commando di fuoco lo ha raggiunto in via Ravioncello, in una zona rurale del quartiere Ponticelli, periferia est di Napoli. L'uomo era all'interno di un'automobile, una Twingo bianca. Il cadavere è stato ritrovato all'esterno della vettura, il che fa pensare che abbia tentato la fuga alla vista del o dei killer.

Secondo quanto si apprende dai carabinieri, Manna potrebbe essere stato colpito mentre era in auto nei pressi di un distributore di carburanti nel territorio di Volla. Avrebbe tentato la fuga ma arrivato in via vicinale Ravioncello e sarebbe morto per le ferite riportate. La dinamica è ancora da ricostruire con chiarezza.

Potrebbe trattarsi dell'ennesima puntata di una faida che dura ormai da anni tra i clan De Micco-De Martino e i De Luca Bossa-Casella-Minichini. Secondo gli investigatori, infatti, Manna sarebbe vicino agli ambienti del clan De Micco.