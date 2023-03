Omicidio a Ponticelli: uomo freddato mentre era in auto

Un altro omicidio in pieno giorno. Poco dopo le 16.30, quando la luce del sole era ancora forte, in via Ravioncello, quartiere Ponticelli, un uomo sarebbe stato colpito da colpi d'arma da fuoco mentre era all'interno di un'automobile, all'altezza del civico 120. La notizia è stata diffusa dai carabinieri, ma non ci sono ancora notizie sull'identità del soggetto. Seguono aggiornamenti.