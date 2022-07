Duplice omicidio Ponticelli, dal 27enne fermato indicazioni per il ritrovamento dell'arma del delitto

L'uomo si è presentato ieri mattina presso la Procura della Repubblica di Napoli per rendere dichiarazioni in merito alla sua responsabilità in ordine al duplice omicidio di Carlo Esposito e Antimo Imperatore, avvenuto mercoledì scorso in via Montale