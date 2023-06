Ucciso da due giovani: ancora senza identità il clochard di Pomigliano d'Arco

E' ancora in corso l'identificazione dell'uomo ferito mortalmente a Pomigliano d’Arco in via Principe di Piemonte. Sarebbe stato pestato in strada, riuscendo poi a percorrere qualche metro per rifugiarsi all'interno del cortile di un condominio. Soccorso e trasportato nell’ospedale di Nola ancora quando era in vita, è deceduto poco dopo per le gravi ferite provocate dalle percosse subite.

La ricostruzione dell'aggressione

L'uomo (probabilmente un clochard) è stato picchiato mentre dormiva, secondo quanto trapela dalle prime indagini. I carabinieri della compagnia di Castello Di Cisterna stanno ricostruendo i momenti immediatamente antecedenti al suo pestaggio. Per quanto riguarda gli aggressori potrebbe trattarsi di due giovani non ancora identificati.

La salma è stata sequestrata per l’esame autoptico.