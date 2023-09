Il papà del musicista ucciso in piazza Municipio: "Con te i 24 anni più belli della mia vita. A presto Giò"

"Ti sentiremo suonare con noi Giovanbattista. Nessuno ti scorda frà". E' la scritta apparsa nella serata di ieri nei pressi di quel Conservatorio simbolo dell'arte musicale della città in ricordo di Giovanbattista Cutolo, il 24enne ucciso ieri all'alba da un balordo minorenne a piazza Municipio, in seguito ad un banale diverbio. Oggi è in programma un presidio alle 17.30 a piazza Bellini con un corteo che partirà alle 19 per le strade del centro cittadino per Giò.

Ad annunciarlo sui social è il papà del ragazzo, Franco Cutolo. Il regista teatrale ha affidato a Facebook anche un dolce pensiero per il figlio che non c'è più: "I 24 anni più belli della mia vita. A presto Giò".

La ricostruzione dell'omicida: "Mi sono fatto passare la pistola e ho sparato"

"Pensavo volesse colpirmi con la bottiglia, mi sono fatto passare la pistola in dotazione al gruppo ed ho sparato. È caduto a terra pieno di sangue e siamo scappati via". Come appreso da NapoliToday, è stata questa la 'giustificazione' fornita da B.L.17enne napoletano dei Quartieri Spagnoli ritenuto responsabile dell'omicidio del 24enne dell'Orchestra Scarlatti Young. Il 17enne fermato per omicidio volontario - assistito dal suo legale l'avvocato Davide Piccirillo - ha fornito al sostituto procuratore Francesco Regine del Tribunale per i minorenni la sua versione di quegli istanti concitati finiti in tragedia. Queste, secondo quanto appreso da NapoliToday, le sue parole: "Ho raggiunto il gruppo alla paninoteca verso le 3 del mattino alcuni dei miei amici, quattro o cinque, erano già dentro e stavano facendo questioni con altre quattro persone tra cui la vittima. Io sono arrivato e ho messo il motorino sul cavalletto, ma nel farlo ho urtato quello di quel ragazzo. Lì non si è capito più niente, avevamo bevuto tutti quanti. Dentro al locale abbiamo iniziato a spintonarci, uno di noi ha versato la maionese addosso a qualcuno dell'altro gruppo e la lite è finita fuori. Io ho visto solo il musicista con una bottiglia in mano che alzava un braccio. Lì ho pensato che volesse girarmela addosso. In quel momento mi sono fatto passare la pistola dal mio amico e ho fatto fuoco. È caduto davanti a me per terra pieno di sangue".

Le indagini e il ritrovamento dell'arma

Dopo la tragedia tutti si sono dati alla fuga lasciando la giovane vittima in strada immersa nel sangue, con vistose ferite al torace causate dai colpi d'arma da fuoco. Insieme a Giovanbattista Cutolo c'era la fidanzata. È stata proprio la ragazza ad allertare i soccorsi, che giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. Gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Napoli grazie alle immagini di videosorveglianza dell'esercizio commerciale sono risaliti all'omicida.

Fondamentali le testimonianze dei presenti e dello stesso 17enne che ha fatto ritrovare l'arma del delitto: si tratta di una pistola Beretta calibro 6,35 che era stata nascosta in una edicola votiva a pochi passi dall'abitazione del minorenne, nei Quartieri Spagnoli. L'arma è stata recuperata dalla Squadra Falchi. Nei confronti di B.L., peraltro con precedenti per tentato omicidio e truffa, è stato disposto un fermo per omicidio aggravato, porto abusivo di arma da sparo e ricettazione. Si trova ancora presso le camere di sicurezza della Questura partenopea. Nei prossimi giorni dovrà chiarire la sua posizione dinanzi al Gip del Tribunale per i Minorenni.

La vittima

Il ricordo di Alan De Luca: "La morte del figlio di Franco mi ha spezzato il cuore"

Alan De Luca, amico di Franco Cutolo, ha voluto così ricordare il giovane musicista scomparso: "Abitavo al vico S.Geronimo alle Monache e mia figli piccolissima,giocava a volte a casa dei bimbi della porta accanto,Gio' e Lulu'. Poj cambiammo casa ma i loro genitori ho continuato a incontrarli spesso, specialmente Franco, talentuoso regista e scrittore teatrale. La morte del figlio, ucciso per un banale motivo mi ha spezzato il cuore in questo fine agosto di un estate piena di lacrime e dolore per la scomparsa di varie persone a me care. Ma Gio' era solo un ragazzo di 24 anni, amante dell' arte e della musica. Le toccanti parole della madre, dicono la verità. In questi ultimi decenni siamo vissuti tra valori e modelli futili e i nostri figli sguazzano in contesti dove contano solo soldi,auto,moto,rolex...la cultura è l unica arma per un futuro migliore, ma pare che nessuno se ne renda conto".