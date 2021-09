Omicidio a Pianura: in una borsa i pezzi del cadavere - VIDEO

Mistero a Pianura dove in via Marano è stata ritrovata una borsa contenente resti umani. Il ritrovamento potrebbe essere collegato alla scomparsa di un'anziana del posto. Nel poimeriggio, infatti, è circolata la notizia di una donna dispersa

I Carabinieri la stanno cercando, ma al momento della donna nessuna traccia. Per ora non è alcuna ipotesi, neanche quella dell’omicidio visto che a quanto pare sarebbero state ritrovate delle tracce di sangue in casa dell’anziana.

Sul posto, per i rilievi del caso, ci sono gli uomini della Scientifica. Intanto, gli uomini dell’Arma stanno ascoltando alcune persone vicino all’anziana. Tra queste anche il figlio. Il mistero si infittisce, come detto, anche per il ritrovamento di alcuni resti umani. Poi prelvati dalla polizia mortuaria.