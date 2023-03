Omicidio in pieno giorno a Napoli: si riaccende la faida |VIDEO

Antonio Esposito, 48 anni, è stato ucciso in via Torricelli, nel quartiere Pianura. Probabilmente si tratta dell'ennesima vittima della faida tra il clan Grimaldi e i Vigilia

È stato ucciso poco prima delle nove di mattina Antonio Esposito, classe 1974, già noto alle forze dell'ordine. Il suo corpo è stato ritrovato all'incrocio tra via Torricelli e via cannavino, nel quartiere di Pianura, periferia ovest di Napoli.

È il secondo cadavere in poche ore. Soltanto ieri pomeriggio, 2 marzo, a Ponticelli era stato ucciso Pasquale Manna. A Pianura come a Napoli Est è chiara la matrice camorristica dell'agguato. E come per Pasquale Manna, anche l'omicidio di Antonio Esposito è riconducibile ad una faida.

Da mesi infatti è in atto uno scontro tra il clan Grimaldi e i Vigilia, gruppo criminale al quale secondo fonti vicine agli inquirenti sarebbe stato vicino proprio Antonio Esposito. Una faida che ha fatto già registrare diversi episodi, come il tentato omicidio di Fabio Volpe nel novembre 2022, vendicato 24 ore dopo con l'uccisione di Antonio Artiano.

Nelle periferie di Napoli si torna a sparare e i ripetuti comitati di ordine e sicurezza che si tengono periodicamente in prefettura non hanno individuato contro misure all' escalation criminale che sta caratterizzando soprattutto gli estremi est e ovest della città.