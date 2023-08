Piano di Sorrento, il video del fermo del presunto omicida

I carabinieri hanno scovato l'ex di Anna Scala, la 56enne trovata morta in un bagagliaio. L'uomo era stato denunciato per stalking

Il principale sospettato dell'omicidio di Anna Scala, la 56enne di Vico Equense (Napoli) trovata morta nel bagagliaio di un'auto questa mattina a Piano di Sorrento, si trova in caserma per l'interrogatorio ed è stato sentito dal magistrato. L'uomo è stato trovato questo pomeriggio intorno alle 17.00, mentre si nascondeva in città.

Nel video che sta girando sui social è possibile vedere i carabinieri portarlo via in manette. Il cadavere della donna è stato avvistato questa mattina, intorno alla mezza, da un cittadino di Piano di Sorrento che ha avvisato il 112. Il corpo presentava ferite di arma da taglio, compatibili a una prima analisi con una lama trovata dai militari poco distante dal luogo del ritrovamento.

Secondo alcuni testimoni, un uomo vestito di nero si sarebbe avvicinato ad Anna Scala mentre era intenta ad aprire il bagliaio della vettura, l'avrebbe colpita più volte prima di scappare con lo scooter.