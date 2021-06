La protezione civile ricorda Patrizio Falcone, ucciso per un lite condominiale

Ucciso per una futile lite condominiale. Accadeva il 23 maggio 2020 a Patrizio Falcone, cittadino napoletano che con la moglie e i due figli viveva a Piscinola, in via Dietro la Vigna. A un anno circa di distanza dalla sua scomparsa, l'associazione di protezione civile Tdb Italia ha organizzato un memorial per rendergli omaggio e onorare i familiari. Francesco, il più grande dei figli, lavora in protezione civile da 5 anni.

La manifestazione si è tenuta a Castel Morrone, provincia di Caserta. Oltre alle esercitazioni tecniche, come un addestramento di ricerca, recupero e soccorso di dispersi in aree impervie e la nelle comole, le più grandi cavità del mondo, c'è stata la partecipazione sia delle istituzioni locali che di quelle napoletane, rappresentate dalle assessore Rosaria Galiero e Alessandra Clemente e dal consigliere Claudio Cecere.

Sono state consegnate targhe, medaglie e attestati di encomio a tutti i partecipanti: in particolare la targa del Comune di Napoli alla famiglia Falcone; mentre l’amministrazione comunale ha dato la targa d’onore in simbolo del gemellaggio tra loro e la medaglia d’onore del sindaco de Magistris alla città di Castel Morrone.

La vicenda di Patrizio Falcone ha sconvolto un'intera comunità. Il 23 maggio, mentre montava una piscina per i suoi ragazzi, l'uomo fu chiamato da Mauro Severino, suo vicino di casa. Patrizio non ha neanche avuto il tempo di chiedere che cosa volesse che è stato raggiunto da una coltellata, sotto gli occhi atterriti del figlio Francesco. A fronte di una richiesta di ergastolo da parte del pm, i giudici hanno punito Severino con 24 anni di carcere.

"Rimarremo sempre accanto alla famiglia Falcone - ha affermato Gennaro Tortora, presidente dell'associazione Tdb Italia - lo saremo anche durante il processo d'appello, convinti che per il gesto che ha ucciso Patrizio possa esserci una pena più severa".