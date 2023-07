Omicidio nella notte, uomo ucciso in pieno centro

Intorno a mezzanotte, un uomo di 44 anni è stato ucciso da colpi di arma da fuoco in via Solitaria (nella zona del Pallonetto), in pieno centro di Napoli. Si tratta di Pasquale Sesso, casse 1979. L'uomo era in sella al suo scooter quando è stato raggiunto da uno o più individui che hanno cominciato a sparare. Secondo quanto riferito dalla polizia, sarebbero stati esplosi diversi colpi, ma solo uno avrebbe raggiunto Sesso. Il 44enne, con precedenti per spaccio e rapina, è stato trasportato all'Ospedale Pellegrini, dov'è morto.

L'agguato

Al momento non sono note le cause del raid, si indaga per fare luce su questo e sulla dinamica della agguato. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile della polizia. Da chiarire se a sparare sia stata una sola persona o se il commando di fuoco fosse composto da più elementi. Viste le modalità non si esclude la pista legata alla malativa organizzata.