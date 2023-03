Omicidio in pieno giorno a Ponticelli, la vittima è Pasquale Manna (GALLERY)

Un altro omicidio in pieno giorno a Napoli Est. Poco dopo le 16.30, quando la luce del sole era ancora forte, in via Ravioncello a Ponticelli delle persone hanno freddato a colpi d'arma da fuoco il 59enne Pasquale Manna.

Era a bordo di una Twingo bianca, all'altezza del civico 120, quando è stato attinto da diversi proiettili. Si trovava al posto del conducente.

Manna, nato a Casalnuovo, era già noto alle forze dell'ordine. Sul posto sono presenti i carabinieri, che si stanno occupando delle indagini.