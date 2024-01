Ergastolo anche in Appello. Pinotto Iacomino anche in secondo grado è stato ritenuto dal giudce colpevole di aver ucciso con 13 coltellate la sua ex compagna, l'insegnante Ornella Pinto, all'alba del 13 marzo 2021 nell'abitazione del quartiere Arenaccia dove la donna viveva insieme al figlio. L'omicidio avvenne con la presenza in casa del figlio della coppia, svegliato dalle urla della mamma.

Per lui, questa la decisione della prima Corte d'Assise di Appello di Napoli (presidente Rosanna Saraceno, giudice a latere Pasquale Santaniello), il massimo della pena come era già stato stabilito in primo grado.

Accolte quindi le richieste formulate dal sostituto procuratore generale Luigi Musto e dagli avvocati di parte civile Mino Capasso, Marcello Severino, Loredana Gemelli e Celeste Giliberti. Sia l'accusa sia gli avvocati di parte civile nel corso delle loro discussioni hanno chiesto l'ergastolo e anche la conferma delle tre aggravanti - premeditazione, crudeltà e convivenza tra vittima e omicida - riconosciute a Iacomino dalla Corte di Assise.

Il giudice ha disposto, inoltre, una provvisionale da 180mila euro per Stefania Pinto, sorella della vittima e tutrice del figlio della coppia.

L'imputato è stato difeso dall'avvocato Cinzia Mancini. Il processo d'appello era iniziato lo scorso 14 ottobre.

"Papà ha ucciso mamma e rotto la casa"

"Ho perso un tesoro. Tu sei la cosa più bella che mi sia mai capitata. Sono confuso. Scusa scusa scusa. So pure che non dovrei scriverti o chiamarti. Spero di farcela a superare tutto questo, anche se è una cosa troppo grande per me. Non ho le spalle larghe, non le ho mai avute". Cominciavano così gli ultimi messaggi scritti su WhatsApp da Pinotto Iacomino a Ornella Pinto. Era il 12 marzo del 2021 scorso. Da lì a poche ore Iacomino avrebbe accoltellato a morte la donna, una giovane e benvoluta insegnante di sostegno.

"Giuro che farò di tutto per non assillarti più, perché non è giusto - va avanti l'uomo - Ti lascio in pace Orny, poi magari domani parliamo. Mi aiuti a trovare una sistemazione per me?".

Secondo gli inquirenti, l'uomo in questi frangenti stava recitando. Voleva la compagna si fidasse di lui, ma aveva già in mente di ucciderla. Iacomino scelse un coltello con una lama di 21 centimetri dalla cucina dell'albergo di famiglia ad Ercolano, poi si diresse dalla donna, presso l'appartamento di via Cavolino all'Arenaccia. Era andato via da lì 24 ore prima, ufficialmente alla ricerca di un'altra sistemazione, come gli aveva chiesto Ornella. Lei dormiva all'arrivo di Iacomino, come nella stanza accanto dormiva loro figlio.

L'accoltellò 13 volte. Lei, moribonda, riuscì a telefonare alla sorella, che però sentì solo grida disperate. Si precipitò a casa sua, trovando il figlio sveglio. "Papà ha ucciso mamma e ha rotto la casa", disse il bambino alla zia.