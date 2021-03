Accoltellata a morte dall'ex marito, dal Cardarelli: "Aggressione di una brutalità inaudita"

In una nota, l'azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli ha spiegato i dettagli della morte della 40enne Ornella Pinto, accoltellata a morte dell'ex marito.

"Nonostante gli sforzi di tutto il personale che ha, sin dal primo momento, cercato di salvare la vita della giovane donna giunta in pronto soccorso in codice rosso a seguito di un accoltellamento, la paziente è deceduta alle 10.35 di oggi. Il decesso è sopraggiunto per un arresto cardiaco al termine di un delicato intervento mediante il quale le équipes del Trauma Center e di Chirurgia Toracica hanno cercato di risolvere nove le profonde lesioni polmonari", fanno sapere dal nosocomio.

"L'ennesimo episodio di aggressione e omicidio nei confronti di una donna, un gesto vile e di una brutalità inaudita" ha sottolineato il direttore generale del Giuseppe Longo. La donna è stata colpita da 15 coltellate, inferte al torace, sette a sinistra e otto a destra.

"Fatti come questo - ha concluso Longo - dovrebbero spingerci a una riflessione profonda su quanto sta accadendo. Siamo vicini alla famiglia di questa giovane madre e a tutte le donne".