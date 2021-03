Accoltellata dal marito nella notte: Ornella Pinto è morta

Aveva 40 anni, si è spenta al Cardarelli dopo essere arrivata al nosocomio in condizioni già disperate. L'uomo si è costituito

Si chiamava Ornella Pinto la donna arrivata in condizioni disperate al Cardarelli, dopo essere stata accoltellata dall'ex marito nella notte. Quarant'anni, si è spenta dopo l'inutile tentativo dei medici di farle salva la vita in sala operatoria. Il bollettino medico ha parlato fin dal principio di paziente "in fin di vita" e da sottoporre ad un "delicato intervento chirurgico".

Ad accoltellarla, secondo la sua stessa confessione, è stato l'ex consorte. L'uomo (43 anni), inizialmente fuggito, si è costituito alla stazione dei carabinieri di Montegabbione, in provincia di Terni, dove si è presentato alle 7,00 di stamane dopo esserci arrivato con la propria auto.

È stato trattenuto in caserma e nel pomeriggio sarà sentito presso la Procura di Terni alla presenza del magistrato di turno e dei carabinieri del nucleo investigativo.

L'aggressione pare si avvenuta intorno alle 4.30, in un appartamento di via Cavolino nel quartiere di San Carlo Arena. Quindici le coltellate inflitte alla 40enne. Sul fatto indagano sia la polizia (squadra mobile) che i carabinieri, i quali hanno portato a termine i rilievi di routine sul luogo del delitto.

La nota del Cardarelli

"Nonostante gli sforzi di tutto il personale che ha, sin dal primo momento, cercato di salvare la vita della giovane donna giunta in pronto soccorso in codice rosso a seguito di un accoltellamento, la paziente è deceduta alle 10.35 di oggi. Il decesso è sopraggiunto per un arresto cardiaco al termine di un delicato intervento mediante il quale le équipes del Trauma Center e di Chirurgia Toracica hanno cercato di risolvere nove le profonde lesioni polmonari", fanno sapere dal nosocomio napoletano.

"L'ennesimo episodio di aggressione e omicidio nei confronti di una donna, un gesto vile e di una brutalità inaudita" ha sottolineato il direttore generale del Giuseppe Longo. La donna è stata colpita da 15 coltellate, inferte al torace, sette a sinistra e otto a destra. "Fatti come questo - ha concluso Longo - dovrebbero spingerci a una riflessione profonda su quanto sta accadendo. Siamo vicini alla famiglia di questa giovane madre e a tutte le donne".