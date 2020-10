Agguato nella notte, ucciso 28enne

Agguato ieri sera a Napoli in via Vittorio Veneto tra Miano e Piscinola. Un 28enne è morto all’ospedale Cardarelli per le ferite riportate in un agguato.

L’uomo deceduto risiedeva a Miano. Indagano i carabinieri sull'omicidio.

Pare si tratti di A.R., che quattro anni fa fu vittima di un altro agguato nel quale rimase gravemente ferito al torace e alla milza dopo uma serie di coltellate. Al Cardarelli gli salvarono la vita, al contrario di oggi.