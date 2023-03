Si spara ancora a Napoli: ucciso un uomo in strada

Omicidio in strada questa mattina a Napoli. Il fatto di sangue è avvenuto nel quartiere Pianura, in via Pallucci angolo via Torricelli.

A perdere la vita un uomo classe 1974, Antonio Esposito, già noto alle forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri.

Poche ore prima, nel pomeriggio di giovedì, un altro omicidio aveva insanguinato le strade di Napoli, nella periferia est della città.