Omicidio al Rione Villa, sette ergastoli e una condanna a 14 anni

Si è concluso con sette ergastoli e una condanna a 14 anni di reclusione il processo, con rito abbreviato, sull'omicidio di Luigi Mignano avvenuto il 9 aprile del 2019 nella zona del Rione Villa, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dinanzi ad una scuola per l'infanzia.

Mignano, 57 anni, stava accompagnando il nipotino a scuola, quando fu ucciso da alcune persone a bordo di uno scooter che esplosero colpi di arma da fuoco. Nell'agguato rimase ferito anche il figlio di Mignano, mentre il nipotino di 3 anni rimase fortunatamente illeso. A colpire fu l'immagine dello zainetto del piccolo, rimasto a terra abbandonato sulla scena del delitto.

Nei giorni successivi ci fu anche la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella parrocchia San Giuseppe e Madonna di Lourdes, a pochi passi dall'incrocio tra via Sorrento e via Ravello dove avvenne l'omicidio, proprio per esprimere la vicinanza dello Stato alla gente del quartiere.

"Napoli, come ogni grande città, ha dei problemi. Qualunque grande città del mondo, del nostro Paese, ha problemi. Ognuno ha i suoi particolari. Napoli ha anche problemi di sicurezza. Nei giorni scorsi abbiamo visto un episodio drammatico, un omicidio. Non si possono fare graduatorie di gravità degli omicidi, ma quando avviene in presenza di un bambino l'atrocità è ancora maggiore", le parole pronunciate quel giorno da Mattarella.

Le condanne

Carcere a vita per Umberto Luongo, Ciro Rosario Terracciano, Salvatore Autiero, Pasquale Ariosto, Gennaro Improta, Giovanni Salomone e Giovanni Musella. Condanna di 14 anni, invece, per Umberto D'Amico, al quale - riferisce l'Ansa - sono state riconosciute le attenuanti previste per i collaboratori di giustizia.

