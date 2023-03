Omicidio agli chalet, la Prefettura: "Pronto dispositivo speciale"

Massima attenzione su Mergellina. L'omicio di un giovane di 18 anni davanti agli chalet, per cause che dalle prime ricostruzioni appaiono futili, riaccende la paura in città. In occasione del vertice in Prefettura per Italia-Inghilterra, si è discusso anche di movida. Il prefetto di Napoli Claudio Palomba, come è possibile ascoltare in questo video, ha assicurato che è al vaglio un dispositivo di sicurezza speciale per Mergellina. Antonio De Iesu, assessore del Comune di Napoli, ha chiesto un presidio permanente di forze dell'ordine nelle ore serali del fine settimana. Palomba ha anche annunciato che il Ministero dell'Interno ha messo a dispisizione risorse per la realizzazione di progetti sul territorio. Per Napoli, oltre a Mergellina, si pensa anche a piazza Garibaldi.