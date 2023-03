Omicidio agli chalet, Manfredi: "Ho chiesto al questore più controlli"

Il sindaco commenta l'ennesimo episodio di criminalità, in attesa di scoprire le motivazioni dell'uccisione di un ragazzo di 18 anni

"L'ordine pubblico è competenza delle forze di polizia e per questo continuerà a chiedere un maggiore controllo delle aree della movida". Gaetano Manfredi commenta così l'omicidio di Francesco Pio, 18 anni, ucciso davanti agli chalet di Mergellina per cause ancora da appurare.

"Non sappiamo se si è trattata di una lite o di criminalità organizzata. Ad ogni modo, ci sono zone della città, soprattutto quelle della movida, che necessitano di un'attenzione maggiore ed è quello che ho chiesto a prefetto e questore".