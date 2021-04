Maurizio Cerrato assassinato, la figlia: "Nessuna lite, mi ha difeso"

Aggredito, poi ucciso con una coltellata al torace. È la tragedia che nella serata di ieri ha visto come vittima un 61enne, Maurizio Cerrato, colpito ed assassinato a Torre Annunziata.

Teatro dell'omicidio un parcheggio privato in via IV Novembre, a Torre Annunziata. Non si conosce la dinamica dei fatti. Sui social la figlia dell'uomo ha sottolineato che non si trattasse di una lite: "È stato fatto un agguato in piena regola, solo per difendere me, che ero la luce dei suoi occhi. Mio padre è stato pugnalato e con questa gente non aveva mai avuto a che fare".

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre Annunziata hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e sono in corso indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto e rintracciare chi ha colpito a morte il 61enne.