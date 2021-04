Omicidio Cerrato, domani i funerali: l'appello del sindaco

Domani, domenica 25 aprile, alle ore 15,30 presso la chiesa dello Spirito Santo di corso Vittorio Emanuele III a Torre Annunziata si svolgeranno i funerali di Maurizio Cerrato, l'uomo di 61 anni ucciso durante un'aggressione avvenuta nella serata di lunedì scorso.

Vincenzo Ascione, primo cittadino di Torre, lo ha annunciato sottolineando come ''interpretando il sentimento dell'intera comunità e in segno di profondo cordoglio per la drammatica e prematura scomparsa del nostro concittadino'', è stato proclamato per domani il lutto cittadino.

''Si invita - l'appello del primo cittadino - l'intera popolazione, i titolari delle attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni ad esprimere, in concomitanza con il rito funebre, la loro partecipazione mediante la sospensione delle attività in segno di raccoglimento e rispetto''.