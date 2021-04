Omicidio Cerrato: il gip esclude la premeditazione ma restano tutti in carcere

Restano tutti in carcere i quattro indagati per l'omicidio di Maurizio Cerrato. Il gip Antonio Fiorentino ha disposto per tutti la custodia cautelare in carcere all'esito dell'interrogatorio di garanzia dopo il fermo di indiziato di delitto eseguito venerdì. Giorgio e Domenico Scaramella e Antonio Cirillo hanno scelto di non rispondere alle domande del magistrato mentre Antonio Venditto ha reso l'interrogatorio. Per tutti il magistrato ha escluso l'aggravante della premeditazione così come aveva ipotizzato il decreto di fermo emesso dalla procura di Torre Annunziata.

Gli interrogatori

Diverso l'atteggiamento difensivo tenuto dagli indagati, le cui difese sono patrocinate dai penalisti Antonio Iorio, che segue i due Scaramella e Cirillo, e da Mauro Porcelli, che segue Venditto. In particolare quest'ultimo ha deciso di difendersi negando di aver preso parte al delitto e chiedendo l'acquisizione di eventuali immagini di sorveglianza presenti sul luogo del delitto. Il gip non ha convalidato il fermo ritenendo che non sussistesse il pericolo di fuga anche se ha comunque ritenuto di disporre la custodia cautelare in carcere.

La ricerca dell'arma del delitto

La posizione di Venditto potrebbe essere alleviata anche dall'aiuto che ha fornito alla vittima e alla figlia Maria Adriana, aiutando Cerrato a salire in macchina prima della disperata, quanto inutile, corsa in ospedale. Tutti e quattro gli indagati attenderanno il prosieguo delle indagini in carcere preparando nel frattempo il ricorso al tribunale del Riesame. Fondamentali per gli investigatori sarà la ricerca dell'arma del delitto che al momento non è ancora stata ritrovata e che potrebbe fornire dettagli utili per l'identificazione di chi ha sferrato la coltellata ai danni del 61enne.