Omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, la moglie: “Lo sogno sempre”

"Mio marito è nei miei pensieri sempre, di giorno e di notte, mi accompagna nella vita quotidiana e nei miei sogni. I suoi occhi grandi azzurri li ho dovuti chiudere io per sempre quella notte del 26 luglio 2019 e non li rivedrò mai più". Rosa Maria Esilio, vedova del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ricorda così in un'intervista esclusiva all'Adnkronos il marito ucciso con undici coltellate la notte del 26 luglio di un anno fa a Roma.

A distanza di un anno sotto processo si trovano due giovanissimi americani, Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth. “Era un uomo buono e giusto, un uomo che aveva dedicato la sua vita semplice al servizio del prossimo”, spiega la signora Esilio. “Mio marito era entrato nell'Arma quand'era ancora un ragazzo, il 21 novembre 2008, il giorno della Virgo Fidelis. Dopo pochi mesi ha perso prematuramente il padre senza che riuscisse a vederlo in divisa da carabiniere”. Da quel momento Mario assume il compito di aiutare la madre, il fratello e la sorellina, provvedendo a tutto.

La scia d’odio

“Ho dovuto assistere a tanta disinformazione e mala informazione riportata in notizie e commenti davvero offensivi e fuori luogo che hanno cercato di travisare l'eroismo di un uomo per bene d'altri tempi, senza dare onore al suo sacrificio. Io sento di essere custode della sua memoria e dunque esorto tutti al rispetto e alla riconoscenza", spiega la signora Esilio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giustizia

"Credo nei valori della Repubblica e della Giustizia, perché a questi stessi ideali Mario ha dedicato la sua vita fino a perderla, si è immolato per assicurare i criminali alla giustizia, perché questa era la sua fede. Confido nel lavoro della Magistratura, degli inquirenti e dei nostri avvocati che con tanta professionalità curano l'andamento di questo difficile e delicato processo", conclude la moglie di Mario Cerciello Rega.