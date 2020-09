Il fratello di Maria Paola ricorre al Riesame: vuole la scarcerazione

Ha presentato ricorso al tribunale del Riesame, Gaetano Gaglione, indagato dell'omicidio della sorella Maria Paola. Tramite il suo avvocato, Domenico Paolella, ha presentato istanza di revisione della misura cautelare che lo costringe in carcere dallo scorso 12 settembre. Il 30enne deve rispondere di omicidio volontario per l'incidente nel corso del quale ha perso la vita la sorella mentre era a bordo dello scooter con il suo fidanzato Ciro. I due stavano scappando dal Gaglione che voleva aggredirli.

Nel corso dell'inseguimento lungo le strade di Acerra, i fuggitivi persero il controllo dello scooter su cui viaggiavano e nell'incidente Maria Paola perse la vita. Gli investigatori devono stabilire se il fratello della vittima abbia speronato il mezzo con la sua moto. Non tollerava il fatto che lei fosse fidanzata con un ragazzo transessuale e per questo voleva “riportarla a casa” come è stato dichiarato successivamente. L'indagato deve rispondere anche dell'aggressione di Ciro. A disporre la misura cautelare ai suoi danni è stato il Gip del tribunale di Nola e adesso toccherà al tribunale delle Libertà stabilire se la misura è congrua.