Omicidio Pozzuoli, dubbi sul movente: è caccia ai killer del giovane padre

E' stato ucciso con tre colpi d'arma da fuoco in via Cuma Licola Marco Di Flora, nella notte tra sabato e domenica. L'uomo aveva abbandonato il suo scooter in strada, a pochi passi dalla casa della propria compagna e aveva tentato la fuga a piedi per scappare dai suoi killer che però non gli hanno lasciato scampo.

A condurre le indagini per ricostruire l'accaduto la Squadra Mobile di Napoli. Sembra perdere consistenza l'ipotesi del delitto passionale. Di Flora, 35enne di Pianura separato e padre di un bambino, aveva piccoli precedenti e nessun legame particolare con i clan. Da due anni lavorava in una ditta di onoranze funebri.

Al vaglio le immagini di videosorveglianza della zona per risalire all'identità dei killer. Al momento invece non ci sono testimoni oculari.

La salma del 35enne è stata trasferita presso il centro di medicina legale del Secondo Policlinico di Napoli.