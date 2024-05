Omicidio Maimone, testimoni disertano l'aula

"Con grande delusione per la famiglia e gli amici di Francesco Pio Maimone l'udienza di stamane contro l'assassino e i complici che uccisero a Mergellina nel 2023 il giovane pizzaiolo si è rivelata un flop. Dei quattro testimoni chiamati a deporre si è presentato solo l'ennesimo titolare di uno chalet, che ha affermato di non aver visto nulla. Gli altri tre, invece, non sono andati a deporre per la seconda volta. Il giudice a questo punto ha deciso di convocarli in modo coattivo facendoli prelevare dalle forze dell'ordine per l'udienza del 14 maggio".

È quanto si legge in una nota del deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che dichiara: "Ancora una volta ci troviamo dinnanzi a comportamenti vergognosi e vigliacchi". "Ha fatto bene il giudice a ordinare la testimonianza di queste tre persone - sostiene Borrelli - facendole prelevare dalla forza pubblica. Se si fosse trattato di capoclan o baby rapinatori si sarebbero presentati in mille a sostenerli o a testimoniare anche il falso. Per le vittime, invece, prevale quasi sempre l'abbandono e il disinteresse. Noi resteremo a fianco della famiglia di Maimone e lotteremo con loro finchè non avranno avuto giustizia".