Omicidio Maimone, rilievi della Scientifica agli chalet di Mergellina

Sono in corso da questa mattina verifiche balistiche agli chalet di Mergellina a Napoli, condotte dalla polizia scientifica. È il luogo dove nella notte tra il 19 ed il 20 marzo scorsi è stato ucciso il 18enne Francesco Pio Maimone, vittima innocente di una sparatoria dopo una lite a cui Maimone non aveva neanche partecipato. Per l'omicidio è accusato il 19enne Francesco Pio Valda.

Il motivo, secondo quanto ricostruito, sarebbe legato a una bibita versata sulle scarpe "da mille euro" di Valda che avrebbe estratto una pistola, che alcuni credevano a salve, e fatto fuoco. Un proiettile colpì Maimone che era agli chalet con gli amici. Valda è in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato. La perizia balistica è stata necessaria per meglio chiarire, anche in base alle testimonianze e alle immagini delle telecamere, la posizione precisa dello sparatore. Valda si è dichiarato innocente dopo i fatti.