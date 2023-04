Omicidio Francesco Pio, il Riesame conferma il carcere per il presunto killer

Resta in carcere Francesco Pio Valda, ovvero il 19enne che tra sabato 19 e domenica 20 marzo, avrebbe assassinato con un colpo di pistola Francesco Pio Maimone tra gli chalet di Mergellina.

A confermare per il giovane la misura cautelare del carcere è stata la X Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli. All'esterno del Palazzo di Giustizia, in attesa della decisione, si erano radunati parenti e amici della vittima, chiedendo giustizia per il 18enne di Pianura.

Secondo l'accusa, Valda avrebbe impugnato un’arma contro un altro giovane del rione Traiano il quale a suo dire gli aveva sporcato le scarpe con un pestone. Avrebbe fatto fuoco almeno tre volte, colpendo fatalmente e per errore il 18enne di Pianura.

Parenti e amici della vittima

Così Luigi Maimone, fratello del padre di Pio e quindi zio della vittima, ai nostri microfoni: "Ringraziamo le forze di polizia, i carabinieri, la magistratura per il supporto che ci stanno dando. Dobbiamo dire basta, un ragazzo non può morire mentre mangia un gelato dopo il lavoro. Ci sono arrivati i messaggi da tutta Napoli, le persone hanno capito che siamo per bene, lavoratori".

Tra i familiari c'è anche Gabriella Romano, la madre di Carlo, l'amico di Francesco Pio che era con lui quando è stato colpito. Carlo è colui che ha rilasciato una testimonianza fondamentale per ricostruire che cosa è accaduto in quella folle notte: "Sono molto orgogliosa di mio figlio - ci ha spiegato Gabriella, la madre dell'amico di Pio la cui testimonianza è stata fondamentale per far arrestare Valda - In questa città non si può vivere, i nostri ragazzi avrebbero il diritto di camminare per strada senza avere paura, invece non è così".

Così ieri la consigliera comunale Alessandra Clemente: "Ho raggiunto il presidio voluto dalla famiglia Maimone per chiedere giustizia e per sostenere il lavoro di Magistratura e Forze dell’Ordine, presso l’ingresso del Palazzo di Giustizia di Napoli. Non doveva accadere più ad altri".