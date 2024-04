Omicidio Francesco Pio Maimone, l'amico in aula: “Sparava ad altezza uomo, scena vista solo nei film”

Lo ha riconosciuto in aula e ha ricostruito nei dettagli quello che il 20 marzo del 2023 è accaduto davanti a un chiosco per le bibite a Napoli. "Il primo colpo l'ho sentito, poi l'ho visto sparare di nuovo, ad altezza uomo", dice il testimone, un amico della vittima.

E cosi' Carlo, un ragazzo del quartiere di Pianura, non lascia dubbi sull'identita' di chi ha ucciso Francesco Pio Maimone, 18 anni, pizzaiuolo e ragazzo tranquillo, colpito da un proiettile vagante esploso al culmine di una lite scoppiata durante la movida solo per una pestata su un paio di scarpe griffate.

Francesco Pio Valda, 20 anni, imputato in Corte d'Assise per omicidio al processo in corso a Napoli, il teste l'aveva già indicato, puntando il dito contro il monitor sul quale visibili gli imputati collegati in video conferenza. “Una scena così l'ho vista solo nei film” ha aggiunto il testimone.