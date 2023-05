In carcere per l'omicidio della mamma di Donato, il marito: "Chiedo scusa. Per me la signora Rosa era una mamma"

Si indaga ancora sulla morte di Rosa Gigante, la mamma del noto tiktoker Donato De Caprio, salumiere di "Con Mollica o Senza". Per la sua morte è in carcere la vicina di casa, Stefania Russolillo che lo scorso 18 aprile avrebbe confessato di avere ucciso la 73enne - nella sua casa di via Sant'Aniello - al marito che poi avrebbe allertato le forze dell'odine.

Non sono ancora noti i motivi che hanno portato al delitto, ma dai rilievi sul corpo è emersa una ferita alla testa e delle bruciature. Il tutto è stato confermato anche dall'autopsia: la signora Rosa è morta per strangolamento e qualcuno ha tentato di bruciare il cadavere con del liquido infiammabile. La Russolillo, pur non confessando l'omicidio, ha raccontato agli inquirenti di aver litigato con la mamma di Donato e di averla spinta dopo essere stata aggredita.

"Rosa era come una mamma per me"

Ora, però, parla il marito della donna in carcere che a La Vita in Diretta su Rai Uno dice: “La mia vita si è fermata là. Ho perso tutto. Stefania tornò a casa, venne nella stanzetta di mio figlio. Sembrava, tremava, e mi disse: 'Ho fatto un guaio, ho ammazzato la signora Rosa’. In quel momento mi è caduto il mondo addosso. Stavo malissimo”.

Per l'avvocato della famiglia di Donato l'omicida non avrebbe agiuto da solo. "Stanno indagando. Non mi sento chiamato in causa, ma poi c'è il pensiero delle persone", racconta ancora il marito della donna in carcere.Secondo quanto racconta l’avvocato della famiglia della vittima, e alcuni testimoni, la Russolillo non era sola.

“Mi stringo al dolore di Donato e di tutta la sua famiglia - conclude - So quello che stanno passando. Stanno male per la situazione. Perdere una mamma in quelle condizioni è molto brutto. Chiedo scusa ancora alla famiglia di Donato di tutto quello che è successo. So che è molto difficile, però chiedo scusa umilmente. Perché per me la signora Rosa era come una mamma”.