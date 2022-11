Anziana picchiata a morte dal figlio: ex assessore, aveva problemi di alcol

Già in carcere per lesioni aggravate, adesso Nello La Gala, 48 anni, docente del liceo Colombo di Marigliano ed ex assessore della giunta cittadina fino al 2018, dovrà rispondere di omicidio. Si tratta dell'uomo che, probabilmente sotto l'effetto dell'alcol, ha picchiato sua madre provocandole delle lesioni successivamente risultatele fatali.

L'anziana donna, 76 anni, si è spenta ieri all’Ospedale del Mare, dove si trovava da due settimane in prognosi riservata con emorragia cerebrale. Nello stesso ospedale è ricoverata la sorella di questa e zia di La Gala, 67 anni, anch'essa aggredita dall'uomo nella stessa circostanza.

L'ex assessore alla Cultura (dal 2016) e prima ancora consigliere comunale, non occupava incarichi pubblici da 4 anni. Sui social spiegò che era per lui arrivato il momento di "tenere conto di fragilità e difficoltà che mi hanno accompagnato e caratterizzato, affrontandole a viso aperto, cosi da poterle collocare in epoche passate della mia vita".

Problemi personali da affrontare, e che sembrava fosse recentemente riuscito a mettersi alle spalle. Lo scorso aprile era tornato ad insegnare storia e filosofia al liceo Colombo di via Nuova del Bosco. Prima che accadesse la tragedia, pare fosse da alcuni giorni assente per malattia. Non è chiaro cosa abbia scatenato la violenza, avvenuta nella notte tra il 16 e il 17 ottobre.