Cognati uccisi, il suocero si è costituito

C'è già un primo sospettato per il duplice omicidio di Luigi Cammisa e Maria Brigida Pesacane, avvenuto a Sant'Antimo stamane in due punti diversi della città. Si tratta di Raffaele Caiazzo, 44enne casertano, suocero delle vittime.

Cresce sempre di più l'ipotesi del movente passionale alla base del doppio raid. Il corpo senza vita del 29enne Luigi Cammisa è stato trovato in piazzetta sant’Antonio dai carabinieri, mentre il cadavere della 24enne Maria Brigida Pesacane in un appartamento di via Caruso 17.

Le indagini

Sul duplice omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Giugliano e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Sul posto per dirigere le indagini il pm della procura della repubblica di Napoli Nord Aversa.