Per raptus di gelosia avrebbe ucciso il compagno della madre: 30enne resta in carcere

È stato convalidato il fermo di Danilo Illiano, 30enne di Bacoli accusato di aver ucciso Luciano Caronte (60), compagno di sua madre. A prendere la decisione, e applicare la misura cautelare del carcere, è stato il Gip del tribunale di Napoli.

Il giovane è indagato per quanto accaduto lunedì scorso 11 gennaio quando, in un appartamento bacolese – per motivi riconducibili al conflitto scaturito dalla gelosia che provava per sua madre – ha colpito al petto e ucciso, con un coltello da cucina, Caronte.

Le immediate indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, hanno permesso di raccogliere quelli che gli inquirenti definiscono "plurimi, circostanziati e concordanti indizi di reità in capo al fermato". Iliano in sede di interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere.