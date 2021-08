Giallo sui Monti Lattari: incensurato ucciso nella sua auto

Il suo corpo è stato trovato in auto senza vita. Ucciso a colpi di pistola. È giallo sui Monti Lattari per l'uccisione di un 73enne del posto. Ieri sera a Lettere è stato scoperto il corpo di Domenico Giordano, un anziano incensurato. L'uomo era un ex elicotterista dell'Aeronautica militare. Stava tornando verso la sua abitazione quando è stato raggiunto dai killer. L'agguato si sarebbe verificato a colpi di pistola intorno alle 22. L'uomo è stato colpito mortalmente a bordo della sua Renault Clio.

Le indagini

Sono questi gli unici dettagli di un delitto ancora tutto da chiarire. Non si conoscono né dinamica né movente dell'uccisione. L'agguato è avvenuto lungo via Nuova Depugliano. O almeno è lì che è stato trovato il cadavere della vittima. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. A loro sono affidate le indagini per provare a stabilire chi abbia esploso i colpi d'arma da fuoco letali per il 73enne.