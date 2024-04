Ucciso davanti ad una chiesa: ergastolo per la mente del raid

Ergastolo per Pietro Pallonetto. È quanto ha deciso la Corte d'Assise a proposito del presunto organizzatore dell'omicidio di Francesco Immobile, il 12 settembre 2021 a Torre Annunziata. I giudici hanno accolto le richieste della Dda.

Antonio Iorio, 25 anni, difeso dall'avvocato Gaetano Izzo, è stato invece assolto con formula piena.

Per questa vicenda è stato già condannato - in primo e secondo grado - a 20 anni di reclusione uno dei killer, che all'epoca dell'assassinio aveva appena 17 anni. Questi potrebbe aver agito anche per vendetta: Immobile, infatti, era nipote del collaboratore di giustizia Michele Palumbo, che con le sue rivelazioni contribuì a far condannare all'ergastolo il padre del diciassettenne.

L'agguato in cui fu ucciso Immobile lasciò particolarmente il segno: l'omicidio avvenne davanti a una chiesa dove la mattina c'erano state le comunioni, la Chiesa di Sant’Alfonso de’ Liguori. Numerosi, una decina, i colpi d'arma da fuoco esplosi all'indirizzo della vittima.

Trentacinque anni, Immobile aveva da poco finito di scontare una detenzione agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti. Precedentemente era stato peraltro stato protagonista di un particolare episodio di cronaca. Nel febbraio del 2018 venne sorpreso dai carabinieri in possesso di marijuana e cocaina: nel tentativo di scappare in scooter scivolò sull'asfalto viscido e si procurò una frattura.