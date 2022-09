Ucciso con l'amico per errore, la madre di Giuseppe Fusella: "Voglio giustizia"

Giuseppe Fusella aveva 26 anni. Di Portici, venne ucciso "per errore" con l'amico Tullio quasi un anno fa, nella notte tra il 28 e 29 ottobre 2021.

La madre, all'Ansa, lo ha ricordato chiedendo giustizia.

Quella notte Giuseppe era con Tullio in auto. Sbagliando strada finirono vicino ad una casa isolata a Ercolano. Il proprietario, Vincenzo Palumbo, sparò diversi colpi d'arma da fuoco con la sua pistola perché, disse agli inquirenti, li aveva scambiati per ladri.

Riferì agli investigatori di aver sparato perché svegliato dall'allarme dell'abitazione, ma secondo i controlli l'allarme invece non scattò mai. È accusato di duplice omicidio volontario è in corso un processo dinnanzi alla prima sezione della Corte di Assise di Napoli.

Immacolata Esposito, la madre di Giuseppe, è stata raggiunta a casa. Col marito Sandro ha spiegato che vuole soltanto sia fatta giustizia. Ricorda il suo come un ragazzo "giovane, sorridente, sportivo, con il sogno della divisa".

"Confido nella magistratura - spiega - Perdere un figlio a 26 anni e soprattutto senza un perché è la cosa più brutta che possa accadere. Non lo auguro a nessuno. Dobbiamo elaborare la perdita ma anche il modo in cui ci è stato strappato. Sono molto determinata ad avere giustizia e lo farò in suo nome".