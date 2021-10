Agguato davanti al circoletto, ucciso a colpi d'arma da fuoco un 19enne

Giuseppe Fiorillo, 19 anni, è stato ucciso in un agguato ieri sera, poco dopo la mezzanotte, all'esterno di un circoletto di via dell'Arco nel quartiere di Secondigliano. Fatali quattro colpi di arma da fuoco esplosi contro il giovane, che si trovava in compagnia di amici.

Dai bossoli recuperati durante il sopralluogo delle forze dell'ordine è emerso che l’arma utilizzata dovrebbe essere una pistola semiautomatica calibro 7,65.

Sul caso indaga la polizia.