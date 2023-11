Omicidio Giulia Tramontano, la Procura chiede il giudizio immediato per Impagnatiello

La Procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per Alessandro Impagnatiello, l'uomo accusato di aver ucciso con 37 coltellate, il 27 maggio scorso a Senago, nel milanese, la compagna Giulia Tramontano, la giovane donna di origini napoletane incinta al settimo mese.

L'aggiunta Letizia Mannella e il pm Alessia Menegazzo contestano al barman, attualmente detenuto, ben quattro aggravanti: di aver agito con crudeltà, di aver premeditato il delitto, di essere stato mosso da futili motivi e di aver accoltellato la propria convivente. A decidere sul rito sarà la gip di Milano Angela Minerva.

A poco più di cinque mesi dal delitto - spiega Adnkronos - la Procura ha messo in fila tutti gli elementi raccolti contro Impagnatiello, difeso dai legali Giulia Gerardini e Samanta Barbaglia, e ha deciso di chiedere un rito che consente di saltare l'udienza preliminare e arrivare dritti al dibattimento, dove l'indagato sarà alla sbarra per rispondere di omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale.