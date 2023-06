Omicidio Giulia, la casa di Impagnatiello "ordinata in modo maniacale"

Perfettamente in ordine, ripulita da cima a fondo, al punto che soltanto il luminol ha potuto rendere l'idea dell'orrore che era avvenuto al suo interno. È apparsa così agli inquirenti la casa di Senago, nel Milanese, in cui Alessandro Impagnatiello sabato 27 maggio ha assassinato la 29enne napoletana Giulia Tramontano, sua fidanzata al settimo mese di gravidanza.

Secondo fonti sul posto, gli operatori sono rimasti colpiti dalla grande attenzione con cui tutto era stato pulito, e dall'ordine definito "maniacale" dell'appartamento, cosa che fonti qualificate avrebbero associato, all'Ansa, a comportamenti "ossessivo compulsivi" del reo confesso.

Ma cosa succederà adesso al 30enne, che al momento si trova in carcere? Per lui innanzitutto si profila una richiesta di processo con rito immediato da parte della Procura, sulla quale si esprimerà il Gip. Fondamentale sarà poi l'attribuzione eventuale dell'aggravante della premeditazione del delitto, che è stata in un primo momento esclusa dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Gli inquirenti – a condurre le indagini sono i carabinieri coordinati dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo – hanno accertato che Impagnatiello diversi giorni prima del delitto avrebbe cercato online "veleno topi umano", e una confezione di topicida è stata sequestrata ieri nell'abitazione.